Romania - stat national, suveran si independent, dar si al  minoritatilor nationale respectate si valorizate

Prof. dr. Camelia Gavrila, presedintele Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, a prezentat in Plenul Camerei Deputatilor o analiza atenta si o perspectiva obiectiva asupra rolului si semnificatiilor minoritatilor nationale din Romania, tinand cont de evenimentele contradictorii si mesajele negative din spatiul public, cat si de opinia unor lideri politici care au afirmat in ultima perioada ca acestea nu sunt respectate suficient. In acelasi timp, conflictele si tensiunile din saptamanile trecute nu fac decat sa umbreasca dezvoltarea relatiilor interetnice, precum si implementarea unor proiecte comune in localitatile, in regiunile in care exista diversitate etnica si cultural ...