Romania, sub semnul caniculei timp de patru zile

România se va topi la peste 37 de grade Celsius. Ne așteaptă patru zile toride în toată țara. Meteorologii au emis, joi, 8 august, o informare, potrivit căreia, până duminică, se vor înregistra temperaturi maxime care vor depăși frecvent 35 de grade C, iar în sudul țării valorile vor sări de 37 de grade C.