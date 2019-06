Romania supravietuieste! Norvegia a avut 2-0, dar Keseru a egalat in minutul 90+2

Romania Norvegia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania si Norvegia au terminat la egalitate, 2-2 in etapa cu numarul 3 a preliminariilor pentru EURO 2020. Dupa 3 meciuri, Romania are 4 puncte. Nationala Romaniei se intoarce cu un punct din Norvegia, dupa un gol marcat in prelungiri. 2-2 a fost scorul intalnirii jucate, vineri seara, la Oslo, in cadrul Grupei F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020. Cu 15 minute inainte de final, nordicii conduceau cu 2-0, dupa golurile marcate de T. Elyounoussi (min.56) si Odegaard (min.70), insa Claudiu Keseru a restabilit egalitate cu doua goluri marcate in minutele 76 si 90+1. - revenim imediat cu cronica partidei - Ati putut urmari, in direct pe site-ul Ziare.com, partida dintre nat ...