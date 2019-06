Romania, tara de tranzit pentru sute de kilograme de droguri 

drpguri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O grupare care ar fi importat din China in Olanda, prin Romania, sub acoperirea unor importuri de marfuri legale, precursori si pre-precursori de droguri de mare risc (Ecstasy si amfetamina) a fost destructurata in urma cooperarii dintre politistii de combatere a criminalitatii organizate romani, sub coordonarea procurorilor DIICOT, cu autoritatile din Olanda, Belgia si Germania, sub egida Europol. Doua cadavre, care prezinta urme de moarta violenta, gasite la Galati si Buzau Au fost arestate 18 persoane si a fost descoperit un laborator de droguri si doua plantatii de canabis. In luna septembrie 2018, politistii Serviciului Antidrog din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, sub coo ...