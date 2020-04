Romania trece de pragul de 4.000 de infectați. Vestea buna este ca a scazut rata infectarilor

Grupul de Comunicare Strategică anunță că, până astăzi, 6 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 157 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, The post România trece de pragul de 4.000 de infectați. Vestea bună este că a scăzut rata infectărilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.