Romania trimite in Grecia mai multi politisti de frontiera si o nava de patrulare de coasta

Romania va trimite in Grecia opt politisti de frontiera pentru granita terestra si o nava de patrulare de coasta cu doua echipaje, formate in total din 24 politisti de frontiera, precum si doi experti, in contextul presiunii migrationiste la frontiera eleno-turca. De asemenea, resursele alocate de Guvernul roman prin intermediul Mecanismului de Protectie Civila vor ajunge in Grecia in cursul zilei de sambata.