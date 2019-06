Romania U21 nu se teme de nimeni - Cred ca ei trebuie sa se teama de noi

Internaţionalul under 21 Radu Boboc a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că, având în vedere rezultatele obţinute de România în grupele Campionatului European de tineret, adversarii ar trebui să se teamă de tricolori potrivit news.ro.

“N-am petrecut foarte mult aseară, am băut un pahar de vin şi după, am mers să ne odihnim. Ne-am calificat, ne-am îndeplinit obiectivul şi suntem fericiţi. Când îţi îndeplineşti obiectivul mai şi răguşeşti. Mergem să dăm totul şi cu Germania. Am dat opt goluri în două meciuri contra unor echipe foarte bune. Cred că şi ei trebuie să se teamă de noi, nu numai noi să ne putem semne de întrebare mereu. Deocamdată aşteptăm să analizăm Germania. Am văzut o echipă cu calitate, cu jucători buni, dar am demonstrat că şi noi avem o echipă cu foarte mare calitate. O să iasă un meci frumos”, a spus Boboc.

El a precizat, referitor la cotele mari ale englezilor, francezilor şi germanilor, că fotbalul “de joacă pe teren, nu pe foaie”. “Am demonstrat că suntem o echipă bună, când intri pe teren nu mai contează ce cotă ai, contează cum joci. Am bătut echipe cu cote de 300 de milioane şi nimeni nu ne dădea nicio şansă. Cred că părinţii sunt singurii care cred în noi. În rest, vorbeam aseară cu nişte prieteni ş mi-au zis că nimeni nu ne dădea nicio şansă şi nici ei. Le-am spus că ei nu ştiu ce grup avem la echipa naţională. Nu pot să zic că eram sută la sută sigur, dar aveam mare încredere. Românii au încredere în noi, dar au acum. Înainte să începem nu prea au avut, am văzut şi anumite articole în presă, nimeni nu ne dădea nicio şansă”.

Boboc a vorbit şi despre faptul că italienii au depins de rezultatul meciului dintre România şi Franţa: “Când depinzi de altcineva nu e bine, dacă îşi rezolvau calificarea nu se mai ajungea aici. Noi n-am riscat nimic, am preferat să ne îndeplinim obiectivul, am abordat meciul în aşa fel încât să ne calificăm”.

El a adăugat că tricolorii au moralul ridicat şi trebuie să profite de acest lucru. “Trebuie să muncim să ducem România sus. Sperăm să trecem şi de Germania. Avem moralul ridicat şi trebuie să profităm de lucrul ăsta. Fotbalul este imprevizibil, dar trebuie să intrăm pe teren sută la sută şi vom putea să facem un rezultat foarte bun”.

România s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Campionatului European de tineret şi după 56 de ani la Jocurile Olimpice, în urma rezultatului de 0-0, înregistrat, luni, la Cesena, cu Franţa, în ultima etapă a Grupei C. România a câştigat grupa la golaveraj. Şi Franţa merge mai departe, în semifinale, ca echipa cea mai bună de pe locul 2.

În semifinale, joi, de la ora 19.00. România va întâlni Germania, la Bologna, iar Franţa va da piept cu Spania, la Reggio Emilia. de la ora 22.00. Miercuri, de la ora 18.30, la stadionul Dall’Ara din Bologna, va avea loc conferinţa de presă a tricolorilor dinaintea confruntării cu Germania.