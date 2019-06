Romania Under 21, echipa de la Europene cu cei mai multi jucatori eligibili in urmatoarele preliminarii Euro U21

Romania U21 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nationala de tineret este echipa prezenta la Campionatul European cu cei mai multi jucatori eligibili in urmatoarele preliminarii Euro U21, informeaza frf.ro. In campania urmatoare de calificare, pentru Euro 2021 din Ungaria si Slovenia, sunt eligibili jucatorii nascuti incepand cu 1 ianuarie 1998. Pentru Romania, 13 din cei 23 jucatori din lotul lui Mirel Radoi de acum vor putea fi utilizati. Acestia sunt Dragomir, Boboc, Vlad, Grigore, Baluta, Hagi, Pascanu, Man, Ghita, Coman, Olaru, Petre si Ciobanu. Florinel Coman - steaua care va straluci în Italia! Ziaristii de la AS au întocmit topul fotbalistilor de la EURO 2019 Romania se afla in grupa cu Danemarca, Ucraina, Finlanda, Irlanda de Nord ...