Romania va fi prezenta cu peste 600 de titluri la Targul International de Carte de la Beijing

Târgul Internaţional de Carte de la Beijing (BIBF), ediţia a XXVI-a, la care România are statut de invitat de onoare, va fi deschis miercuri. Timp de cinci zile, aproximativ 40 de scriitori şi edituri, lansări, prezentări, lecturi, dezbateri, expoziţii, spectacole de teatru şi evenimente culturale conexe vor avea loc în capitala Chinei, potrivit news.ro.

Standul României H01, cu o suprafaţă de 300 de mp, unde vor fi expuse peste 600 de titluri, se află în Pavilionul W2, în zona centrală a spaţiului expoziţional.

Recepţia inaugurală de la Government Guest House Diaoyutai, organizată de China National Publication Import and Export (Group) Corporation şi de ţara invitată de onoare, va avea loc marţi. La eveniment sunt aşteptaţi unul dintre cei patru vicepremieri ai Chinei, ministrul Culturii şi Turismului, Luo Shugang, şeful Departamentului pentru Promovare din cadrul PCC, preşedintele Asociaţiei Scriitorilor din China (CWA), Tie Ning, şi şefi ai delegaţiilor străine participante.

Din delegaţia română prezentă la recepţie fac parte preşedintele interimar al ICR, Mirel Taloş, vicepreşedintele ICR, Krizbai Béla Dan, directorul ICR Beijing, Constantin Lupeanu, şi directorul Centrului Cărţii, Andrei Novac, alături de Irina Cajal Marin, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

Dintre lansările de carte, vor fi expuse albumul monografic „Corneliu Baba”, albumul „Desene”, dedicat operei artistului vizual Mircia Dumitrescu, „Antologia prozei contemporane româneşti”, selecţie făcută de traducătorul Gao Xing, „Trezirea dragonului”, de Corneliu Zeană, şi „La hotarul dintre milenii: Mineritul, încotro?”, de Nicolae Bud.

La capitolul prezentări de carte, „Istoria Românilor”, scrisă de preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, o carte deja tradusă în limba chineză de anul trecut, este unul dintre evenimentele importante de la standul României, care va avea loc, sâmbătă, 24 august 2019, la ora 9.30.

Totodată, vor fi prezentate opere ale profesorului Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă din Timişoara, „Geniul inimii” şi „Orbita zeului”, de Aura Christi, „Vizuina” şi „Fericirea obligatorie”, de Norman Manea, şi cărţile semnate de Dan Tomozei.

Dezbaterile ocupă un loc consistent în programul României: „Interfenţe culturale româno-chineze”, „Poezia română contemporană” şi „Literatura şi memoria” sunt teme despre care vor vorbi specialişti români şi chinezi.

Joi, în Pavilionul României va fi prezentată expoziţia filatelică „România-China, 70 de ani mai târziu”. Din 1954, când a apărut în România primul timbru dedicat Republicii Populare China, până în prezent au fost tipărite şi dedicate ambelor ţări peste 100 de emisiuni filatelice. Cele 80 de imprimate prezentate vizitatorilor includ timbre şi plicuri cu o mare varietate de teme ce acoperă domenii precum economie, industrie, cultură şi turism. Expoziţia a fost realizată în chineză.

Sâmbătă, la ora 15.00, expoziţia itinerantă „Corneliu Baba” va fi vernisată la The Art Museum of the Chinese Oil Painting Academy din Beijing.