Romania va organiza Campionatul European de tenis de masa pentru seniori din 2021

Când am început tenisul de masă am visat la rezultate mari, dar finala unui Campionat Mondial nu știu dacă a fost în mintea mea. Este un vis devenit realitate și sunt mândru că am ajuns în finală cu prietenul meu Alvaro. Este un sentiment extraordinar și sper ca aceste rezultate să demonstreze că dacă muncești din greu astfel de performanțe pot veni. Este vorba despre antrenament și despre a crede în tine, iar totul e posibil. Sunt puțin mai norocos decât Alvaro, părinții mei sunt aici și mă voi bucura alături de ei. Am avut surpriza de a afla că logodnica mea e aici, nici măcar nu știam. Este o performanță importantă în România, a spus Ovidiu în conferința de presă, potrivit paginii de Facebook a federației române.