Romania va trece de la vara brusc la iarna. Ce au anuntat reprezentantii ANM

Administratia Nationala de Meteorologie a transmis primele informatii referitoare la evolutia vremii in urmatoarele trei luni de zile. Toamna debuteaza cu zile relativ calde, temperaturile incadrandu-se in limite normale pentru aceasta perioada. Luna septembrie aduce chiar valori usor mai ridicate decat media inregistrata de-a lungul timpului, mai ales in partea de sud a tarii. In celelalte regiuni, valorile termice vor fi normale pentru aceasta perioada. In ceea ce ce priveste precipitatiile, acestea se vor incadra, la randul lor, in limite normale. Sfarsitul lunii septembrie aduce valori maxime si minime care se vor incadra intre 19 si 6 grade C, dar si averse de ploaie. Vreme frumoasa la finalul lunii august ...