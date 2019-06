Romania zdrobeste Croatia la Campionatul European de tineret! Un start minunat si o repriza a doua aproape perfecta ne-au adus prima victorie

Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania U21 s-a impus cu scorul de 4-1 in fata reprezentativei similare a Croatiei, chiar in debutul la Campionatul European din Italia si San Marino. Un start minunat si o repriza a doua aproape perfecta ne-au adus prima victorie, una uriasa, la Euro U21. S-au facut prea multe comparatii cu 1994. Trebuie una in premiera. Dumnezeule, cat e de cald! Soarele de iunie prajeste orice la nivel de secunde, ajunge usor si la respiratie si, in acelasi timp, lasa ochii oblici si obositi. Cu tot cu emotia, vezi greu daca prima minge, cea sutata de Puscas printre picioarele lui Posavec, trece sau nu de linia portii. Dupa fani, e gol. Dupa fotbal, nu. Dar mingea n-a fost departe. CE START! Si, imediat, Puscas isi ia re ...