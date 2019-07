Romania2019.eu/ Luminita Odobescu, la finalul presedintiei rotative: Am reusit sa aratam o fata a Romaniei activa, profesionista, perseverenta

În perioada preşedinţiei române la Consiliul Uniunii Europene am reuşit să arătăm o faţă a României activă, profesionistă, perseverentă şi axată pe rezultate, a declarat vineri reprezentantul permanent al ţării noastre la Uniunea Europeană, Luminiţa Odobescu. "Au fost şase luni intense, de negocieri dificile, în Consiliu, cu Parlamentul European, reuniuni informale, evenimente culturale, în România şi la Bruxelles. În această perioadă, am reuşit să arătăm o faţă a României activă, profesionistă, perseverentă şi axată pe rezultate. Am arătat ce înseamnă spiritul de la Sibiu şi vă mărturisesc că cei cu care am lucrat ne spun că şi în momentele cele mai intense echipa preşedinţiei române avea aceeaşi disponibilitate de a asculta şi de a găsi soluţii cu un nelipsit zâmbet pe buze. Şi aşa este. A fost o preşedinţie cu şi despre oameni", a afirmat Luminiţa Odobescu, în discursul susţinut la Ateneul Român, cu ocazia încheierii mandatului ţării noastre la preşedinţia Consiliului UE. Ea a reamintit de discursul din ianuarie al preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, de pe scena Ateneului Român. "Îi putem răspunde acum că da, România a interpretat cu energie şi înţelepciune această Rapsodie română, la fel ca muzica lui Enescu. Am dovedit rezistenţă şi creativitate şi am lucrat ca o echipă pentru promovarea intereselor Uniunii Europene. Însă munca noastră nu se opreşte aici. Este important să împărtăşim şi să folosim experienţa acumulată în aceste şase luni în administraţia românească, în administraţia europeană, astfel încât să continuăm să promovăm cât mai eficient interesele României în UE", a subliniat ea. Vineri seară, pe scena Ateneului Român, are loc un concert extraordinar susţinut de Orchestra Română de Tineret, cu ocazia încheierii mandatului preşedinţiei semestriale a ţării noastre la Consiliul Uniunii Europene. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: #Romania2019.eu/Dăncilă: Înainte de orice, România a abordat mandatul la preşedinţia Consiliului UE ca pe o misiune în slujba cetăţenilor europeni