romania2019.eu/Sorina Pintea: Rezistenta la antimicrobiene este o problema complexa si multifactoriala, cu efect nu doar asupra sanatatii, ci si a economiei

Rezistenţa la antimicrobiene este o ''problemă complexă şi multifactorială, cu efect nu doar asupra sănătăţii, ci şi a economiei, care necesită măsuri concrete imediate, comune sectoarelor uman, veterinar şi de mediu'', a declarat ministrul Sorina Pintea, care a prezidat vineri, la Luxemburg, Consiliul Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori (EPSCO). În deschiderea lucrărilor, ministrul Sănătăţii a subliniat necesitatea combaterii rezistenţei la antimicrobiene atât în plan naţional şi european, cât şi la nivel global, amintind că această problemă este considerată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) unul dintre primele zece riscuri globale la adresa sănătăţii. Sorina Pintea a menţionat conferinţa la nivel înalt organizată la Bucureşti în data de 1 martie 2019, sub titulatura ''Paşii următori pentru a transforma Uniunea Europeană într-o regiune de bune practici în combaterea rezistenţei la antimicrobiene''. Pe baza rezultatelor acestei conferinţe, a fost realizat un document sinteză care a stat la baza elaborării Concluziilor Consiliului, pornind de la cele trei obiective-cheie propuse de Preşedinţia României: îmbunătăţirea măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor şi optimizarea utilizării antibioticelor în sectoarele uman, animal şi de mediu sub umbrela ''O singură sănătate'', întărirea dezvoltării şi implementării planurilor naţionale de acţiune şi încurajarea solidarităţii între ţări prin activităţi comune de combatere a rezistenţei la antimicrobiene. Dezbaterile de pe parcursul conferinţei şi de la nivelul grupului de lucru al Consiliului au dus la adăugarea unor elemente importante la aceste Concluzii cum ar fi: încurajarea cercetării şi dezvoltării de noi antimicrobiene şi abordări alternative, sporirea conştientizării şi înţelegerii rezistenţei de către public, profesionişti din domeniul medical, fermieri şi veterinari, supravegherea rezistenţei şi consumului de antimicrobiene atât în domeniul sănătăţii umane, cât şi în cel al sănătăţii animalelor, precum şi lărgirea bazei de dovezi referitoare la dezvoltarea şi răspândirea rezistenţei în mediu, a mai menţionat ministrul Sănătăţii. Reuniunea Consiliului EPSCO (secţiunea sănătate) de la Luxemburg este ultima prezidată de Sorina Pintea în mandatul preşedinţiei române a Consiliului UE, care expiră la 30 iunie. Preşedinţia Consiliului UE va fi asigurată în a doua jumătate a anului de Finlanda.