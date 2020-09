Romanian Design Week 2020, la final – Instalatii, perspective noi si interventii in spatii de utilitate publica

Cea de-a opta ediţie a Romanian Design Week (RDW), cel mai amplu festival multidisciplinar dedicat industriilor creative, a fost organizată în jurul temei „Change” (Schimbare) şi a avut loc în perioada 11-20 septembrie. Organizatorii au anunţat joi că tema ediţiei de anul viitor este „Together” (Împreună), potrivit news.ro.

Gazda principală a festivalului a fost Combinatul Fondului Plastic, transformat cu această ocazie într-un parc de design, care le-a oferit vizitatorilor prilejul de a se bucura atât de expoziţii indoor, cât şi de activităţi de relaxare şi socializare outdoor, totul conform normelor de siguranţă impuse de context.

Într-o perioadă în care industriile creative locale au fost profund afectate de izbucnirea pandemiei, Romanian Design Week s-a adaptat pentru a le oferi designerilor, artiştilor şi arhitecţilor oportunitatea de a-şi expune lucrările şi de a demonstra cum, cu un strop de creativitate şi solidaritate, chiar şi o dificultate se poate transforma într-o adevărată oportunitate.

„2020 nu este, cu siguranţă, un an uşor pentru nimeni, în special pentru industriile creative, nu doar româneşti, ci de pretutindeni. Nu eşti niciodată pregătit pentru o pandemie, asta e cert, însă primul pas, şi poate cel mai important, este să faci inventarul posibilităţilor pe care le (mai) ai la dispoziţie. Asta am făcut şi noi, alături de partenerii care ne-au fost aproape şi ne-au ajutat să punem pe picioare o ediţie cu şi despre schimbare, o ediţie care ne-a demonstrat tuturor, sper eu, că atâta vreme cât rămânem conectaţi şi empatici, lucruri bune vor continua să se întâmple”, a declarat Andrei Borţun, CEO The Institute, organizator al evenimentului.

La Combinatului Fondului Plastic, vizitatorii au putut descoperi expoziţiile „Possible Realities”, care şi-a propus să investigheze „noul normal”, dar şi posibile scenarii de viitor şi rolul industriilor creative, a cărei arhitectură a fost semnată de Attila Kim Architects, „Antifragile”, ce a reunit o serie de iniţiative şi proiecte care au contribuit la îmbunătăţirea situaţiei cauzate de pandemie, semnată de echipa Zeppelin Design, şi „Instalaţia IQOS World”, care a iniţiat o conversaţie despre noi perspective, prin intermediul designului şi al tehologiei.

Expoziţiile au fost completate de o serie de instalaţii interactive amplasate în curtea Combinatului, reunite sub formatul „RDW Open Air”. Arhitectura formatului RDW Open Air a fost realizată de echipa Zeppelin Design.

Festivalul a mai înglobat, sub numele „RDW in the city”, o serie de intervenţii centrale, în spaţii de utilitate publică, realizate în parteneriat cu instituţii culturale prestigioase, precum Muzeul Naţional de Artă a României şi Biblioteca Central Universitară, completate de peste 60 de evenimente satelit, organizate de entităţi creativ-culturale din Bucureşti, reunite sub umbrela „Design Go!”.

Pentru anul 2020, RDW a elaborat şi o versiune digitală a festivalului, un Online Design Market, o serie de materiale create sub iniţiativa UK Focus, precum şi galerii virtuale de design, dezvoltate în parteneriat cu London Design Festival. Toate acestea au fost reunite într-o hartă interactivă cu ajutorul căreia evenimentul a putut fi explorat de utilizatori chiar din confortul propriei case.

Totodată, Romanian Design Week a cuprins în program o nouă categorie de evenimente, „Design Flags”, prezentată alături de Qreator by IQOS. În hub-ul creativ cu acelaşi nume au putut fi, astfel, vizitate şapte expoziţii internaţionale de design, ca o completare adusă viziunilor creative locale.

Tema ediţiei de anul viitor va fi dedicată tuturor acelora care au contribuit la ce este astăzi festivalul. Astfel, „Change” (Schimbare) va deveni „Together” (Împreună).

RDW îşi propune în 2021 să dezvolte cea mai ambiţioasă ediţie de până acum, concretizată printr-o serie de expoziţii tematice desfăşurate în mai multe mari oraşe din ţară, care susţin şi aprofundează discursul despre importanţa multidisciplinarităţii şi a diversităţii, pe care festivalul şi l-a asumat încă de la prima ediţie.

Astfel, RDW lansează un open call pentru cele mai bune proiecte recente din domenii diferite (arhitectură, urbanism, fashion, desgin de produs, design grafic şi fotografie), a căror selecţie îşi va propune să sublinieze dialogul posibil dintre aceste domenii, precum şi un apel de propuneri pentru proiecte colaborative atipice, ce sfidează graniţele consacrate ale designului sau demonstrează plus-valoarea diversităţii.

Romanian Design Week este un eveniment cultural finanţat de Ministerul Culturii.