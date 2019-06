Romanii au prejudiciat cu 20 de milioane de euro transportul public din Marea Britanie

Transportul public din Marea Britanie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Paguba de aproape 20 de milioane de euro pentru reteaua de transport britanica, facuta de un grup de romani! Infractorii falsificau cartele de calatorie pentru tren si metrou. Prejudiciul creat reprezinta 25% din totalul pierderilor suferite anual de compania de transport. 17 membri ai retelei au fost arestati in Anglia, iar liderul gruparii a fost depistat in Constanta. Un an intreg au fost filati romanii care falsificau abonamente de transport in Londra. Au reusit sa dezvolte un program prin care copiau datele electronice de pe cartele, pe care le rescriau apoi pe carduri false si le multiplicau. O schema in care au atras si complici straini. Romanii vindeau un abo ...