Romanii care au gasit modelul prin care sa castige la fel de bine ca in Franta sau Germania

Unde-s multi, puterea creste, iar fermierii care au inteles acest lucru se asociaza in cooperative si incheie parteneriate profitabile cu marii retaileri. La Cluj, functioneaza un model de succes, ce poate fi copiat in toata Romania, tara in care oricum fermele sunt si de 4 ori mai mici decat in Vest. Cooperativa clujeana are contracte cu toti retailerii mari din judet, iar legumicultorii asociati castiga la fel de bine ca orice mic fermier din Franta sau Germania. E 6 dimineata si intr-un depozit de gross din localitatea clujeana Apahida e agitatie mare. Aici se intalnesc producatorii de legume si fructe din judet cu intermediarii, iar marele centru ce apartine de Consiliul Judetean a fost ridicat cu fonduri europene. La unul ...