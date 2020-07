Romanii care calatoresc in Slovenia vor fi plasati in izolare 14 zile. Persoanelor cu simptome de infectii respiratorii nu vor putea intra in tara

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca romanii care calatoresc in Slovenia vor fi plasati in izolare 14 zile, fie la hotel, fie in locuri special amenajate de catre autoritati. Tranzitul este permis, cu conditia sa nu depaseasca 12 ore. Persoanelor cu simptome de infectii respiratorii nu le va fi permisa intrarea in tara.