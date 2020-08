Romanii care merg in Grecia: "Nu e coada la vami", "M-au intrebat doar de unde venim"

Daca in urma cu o luna, turistii romani care mergeau in vacanta in Grecia stateau in coloane de pana la 1,5 kilometri la vama Kulata-Promachonas, acum cozile de la vami ar fi disparut, iar procedura de granita s-ar fi simplificat, formalitatile durand in jur de cinci minute, dupa cum declara mai multi turisti, pe grupul Forum Grecia.