Romanii care merg in Ungaria, obligati sa stea in carantina pana obtin doua teste COVID-19 negative

Ungaria a decis noi restrictii in ce priveste trecerea frontierelor, care vor intra in vigoare de miercuri, pentru a preveni raspandirea coronavirusului de tip nou, in urma reaparitiei unui numar mare de cazuri in mai multe tari, a anuntat duminica seful de cabinet al premierului Viktor Orban, informeaza Reuters si Magyar Hirlap.