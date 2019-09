Romanii care se pregatesc acum de vacanța au fost inspirați: Incredibile reduceri la zboruri in intreaga Europa

Românii au posibilitatea să călătorească cu aproape 50% mai ieftin în vacanţele de toamnă, cea mai mare diferenţă de preţ pentru zborurile cu plecare din România fiind pe rutele către Marea Britanie şi Franţa, cu 47%, respectiv 43%, faţă de preţul mediu pentru lunile iunie-august, conform unei analizei realizate de către reprezentanţii unei platforme online de căutare pentru călătorii, potrivit Agerpres.

"Românii care au avut răbdare în timpul verii şi au păstrat economiile pentru a le folosi mai eficient în vacante de toamna sunt răsplatiţi pe deplin de companiile aeriene sau lanţurile hoteliere, întrucât scăderile de preţuri pot duce şi la înjumătăţirea tarifelor din lunile aglomerate. Cea mai mare diferenţă de preţ pentru zborurile cu plecare din România se regăseşte în rutele către Marea Britanie: preţul mediu al zborurilor către Regatul Unit în lunile de toamnă este mai mic cu 47% faţă de preţul mediu pentru lunile iunie-august. O scădere importantă se remarcă şi în zborurile către Franţa, preţurile medii devenind cu 43% mai mici decât cele din timpul verii. Alte ţări vizitate intens de români, către care preţurile medii ale zborurilor sunt reduse în lunile de toamnă sunt Italia (31%), Spania (29%), sau Grecia (23%)", se arată în analiza menţionată.

În ceea ce priveşte cazarea, analiza arată că proprietarii unităţilor au pregătit tarife atragătoare, dar nu toate sunt mai mici decât în sezonul estival. "De această dată Grecia conduce topul reducerilor dintre ţările deja menţionate, oferind cazări cu 34% mai ieftine în lunile de toamnă. În vestul continentului, camerele de hotel din Spania şi Italia au preţuri medii cu 22% mai mici, respectiv 20%, iar cele din Franţa oferă cele mai mici reduceri din top, de 4%", spun analiştii motorului de căutare.

Oraşul cu cele mai multe căutari de zboruri pentru lunile septembrie-noiembrie este Roma, urmat de Barcelona, Paris, Phuket şi Londra.

