Romanii din aceasta tara pot hrani animalele de pe strada: s-a dat lege!

Ministrul de Interne al Turciei a emis o scrisoare prin care indeamna administratiile locale sa protejeze si sa hraneasca sutele de mii de catei si pisici de pe strada, cat timp locuitorii stau in case pentru a evita raspandirea coronavirusului.

“Hrana si apa vor fi lasate in locurile in care stau animalele: parcuri, gradini, dar mai ales in adaposturi”, a punctat ministrul. “Trebuie sa luam toate masurile necesare pentru ca animalele sa nu simta foamea.” Societatea turca este foarte cunoscuta pentru grija pe care le-o poarta animalelor de pe strazi. Veterinarii angajati la stat le vaccineaza, iar cetatenii le ajuta oferindu-le siguranta si hrana de zi cu zi.

Noile reguli care implica distantarea sociala au un impact foarte puternic asupra acestor animale care in cea mai mare parte depind de hrana oferita de oameni, in special in Istanbul, unde, conform Municipalitatii Metropolitane Istanbul, traiesc peste 150.000 de pisici si aproximativ 130.000 de caini pe strazi.