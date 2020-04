Romanii din Beijing risca sa aiba cazier!

Tusitul si stranutatul in public, fara a-ti acoperi nasul sau gura, va fi interzis in Beijing. Cei care nu isi acopera fata cand fac asta vor fi amendati imediat. Legea va intra in vigoare in Beijing de la 1 iunie anul acesta. Vei fi pedepsit si daca iesi in public fara masca de protectie, atunci cand prezinti simptome de raceala. Alte puncte atinse in articolele din noua lege prevad amenda si pentru cei care scuipa sau arunca gunoaie de orice fel pe strada, amenzile pornind de la aproximativ 28 de dolari. Legea bunei cuviinte in public, cum a fost denumita, interzice si „Beijing bikini”, mai exact obiceiul din ultimii ani al barbatilor de a-si ridica tricoul sau maioul deasupra buricului pe timp de vara.

Legea vrea sa promoveze comportamentul civilizat si responsabil si vine in contextul pandemiei de Coronavirus. In Beijing, fiecare cetatean are un fel de cazier social, un sistem care evaluaza comportamentul fiecarei persoane in societate, iar noua lege le cere politistilor sa nu ezite sa treaca in acest cazier toate abaterile grave ale cetatenilor. Autortatile chineze nu prevad in lege si ce pedepse vor fi pentru cei care se abat de mai multe ori de la un comportament civilizat.

Speranta Anghel