Romanii din Diaspora conteaza!

Românii din Diaspora contează!

După dezastrul organizării de la Europarlamentarele din 2019, USR PLUS a luat atitudine și a apărat dreptul de vot al cetățenilor români din Diaspora, reușind deschiderea a sute de secții de votare în întreaga diasporă: sute de membri USR PLUS au colaborat cu ambasadele și consulatele, găsind atât locații unde se pot organiza secții de votare cât și voluntari pentru a asigura un vot corect pentru cetățenii români.

Astfel, umilințele îndurate la precedentele scrutine electorale au devenit istorie și 1 milion de români au putut vota în condiții normale.

Am continuat să ne implicăm în viața concetățenilor din Diaspora și pe timpul pandemiei, atunci când, prin intermediul Celulei de Criză USR Diaspora, am ajutat cetățeni români să se întoarcă acasă, am strâns donații pentru cei ajunși în situații financiare dificile și am reușit să rezolvăm multiple cazuri de încălcare a drepturilor angajaților români.

Și nu în ultimul rând, am inițiat “Simplu ca Afară” - o campanie ce-și propune să identifice și să implementeze soluțiilor Diasporei pentru îmbunătățirea serviciilor consulare dar și a serviciilor administrative românești în general.

Haosul administrativ întreținut de politicienii care s-au perindat la putere în ultimii 30 de ani poate fi rezolvat numai cu oameni noi în politica românească.

Un Guvern USR PLUS va avea printre priorități să construiască o rețea de servicii consulare de calitate și să asigure o reprezentare corecta în Parlament pentru romanii din strainatate.

Vrem să continuăm să apărăm interesele românilor din afara și pentru asta avem nevoie de sustinerea ta! Votează USR PLUS la alegerile parlamentare din 5-6 decembrie!

Sursa: Pagina de facebook USR Diaspora