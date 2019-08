Romanii din Diaspora vor putea trimite bani acasa fara comision

Diaspora google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, vineri, la o intalnire cu romanii din Diaspora, ca cei care muncesc in strainatate vor putea trimite bani in tara fara comision, printr-un produs bancar care va fi lansat de CEC, in luna septembrie. „Romanii trimit bani acasa, foarte bine. Platesc de multe ori comisioane pentru acest lucru. CEC-ul si noi, statul, fiind patronul acestei banci, vom deschide cateva sucursale in tarile in care exista mari comunitati de romani, se vor incheia conventii cu bancile din acele state, pentru ca orice transfer de fonduri catre Romania sa se faca fara niciun fel de comision. Deci statul preia acest comision si oamenii pot sa trimita acasa familiilor ce suma doresc ...