Romanii din estul Londrei sunt trimisi la sectii de votare mai indepartate, pentru a evita cozile

Ambasada Romaniei in Marea Britanie a facut un apel la romanii care locuiesc in zona de est si nord-est a Londrei, duminica, sa voteze in cele doua sectii de la ICR Londra 1 Belgrave Square, Knightsbridge, pentru a nu suprasolicita sectiile de votare din Stratford, care inca de ieri sunt foarte aglomerate.