Romanii din Marea Britanie, care au platit taxe in regat, isi pot recupera banii pana....

Fiecare persoana care traieste si lucreaza in Regatul Unit este obligata sa plateasca impozite. Acestea sunt deduse din veniturile persoanelor angajate sau ale celor care desfasoara activitati independente, in cursul unui an financiar. Anul financiar in Marea Britanie incepe la data de 6 aprilie si se termina la data de 5 aprilie in anul urmator. De exemplu, anul finaciar 2018-2019 a inceput la data de 6 aprilie 2018 si s-a terminat la data de 5 aprilie 2019.

In fiecare an, in conturile Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din Marea Britanie, raman sume foarte mari de impozite platite in plus. Statisticile arata ca mai mult de 40% din contribuabilii britanici sunt in aceasta situatie si de multe ori, nici nu au suficiente informatii cu privire la posibilitatea de a recupera o parte din banii lor. Atentie! Taxele platite in plus se pot recupera chiar si dupa 5-6 ani.