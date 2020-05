Romanii din Marea Britanie sunt incurajati sa foloseasca mijloace alternative ale transportului public

Marea Britanie a anuntat un pachet de doua miliarde de lire sterline care are ca scop incurajarea ciclismului si a mersului pe jos, relateaza CNN. Masura face parte din efortul guvernului de la Londra de a promova transportul alternativ pentru a reduce numarul persoanelor din transportul public. Prin reducerea numarului de persoane din mijloacele de transport s-ar putea pune in aplicare masurile de distantare sociala recomandate in autobuze, tramvaie, metrouri.

Secretarul pentru Transport, Grant Shapps, a spus ca ciclismul si mersul pe jos o sa fie "inima" politicii de transport din Marea Britanie. "Chiar si cu transportul la potentialul maxim, odata ce pui in aplicare regula de doi metri intre oameni va fi loc doar pentru unul din zece pasageri, avand in vedere cifrele din trecut", a precizat Secretarul. "Punerea din nou in miscare a britanicilor fara a aglomera reteaua de transport va necesita ca multi dintre noi sa ne gandim foarte atent la cand si unde calatorim", a adaugat Grant Shapps.

Planul guvernului implica dublarea numarului de piste de biciclete si pe cel al trotuarelor. Executarea lucrarilor va incepe din iunie si are ca termen de finalizare 2025, dupa cum anunta guvernul de la Londra. Planuri rapide de urgenta sunt programate sa fie implementate, printre ele se numara pasaje mai largi pentru pietoni, strazi exclusive pentru autobuze, dar si benzi rapide pentru biciclete, se arata intr-un comunicat adresat presei.

--

Speranta Anghel