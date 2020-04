Romanii din New York, obligați sa poarte maști!

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat miercuri că le va cere locuitorilor statului să-şi acopere faţa în public atunci când nu pot menţine distanţa socială de circa 2 metri faţă de alte persoane, informează joi dpa.

El a spus în cadrul conferinţei sale de presă zilnice că va emite un ordin executiv în acest sens, care va intra în vigoare sâmbătă."Dacă circulaţi cu transportul public atunci când este imposibil să menţineţi distanţa socială sau dacă vă plimbaţi pe un trotuar aglomerat, trebuie să purtaţi ceva care să vă acopere faţa, o bandană sau o mască", a explicat Cuomo într-un tweet."Mai multe teste, mai multă deschidere pentru economie, însă deocamdată nu există suficientă capacitate naţională pentru a face aceasta", a spus Cuomo. "Este foarte greu să aduci aceasta la scară largă şi avem nevoie ca guvernul federal să se implice în aceasta", a subliniat el.Statul New York este epicentrul epidemiei de coronavirus în SUA.Potrivit celor mai recente ştiri încurajatoare, numărul spitalizărilor şi intubărilor a scăzut, iar "situaţia a fost stabilizată", a spus Cuomo.Însă "nu suntem încă în afara pericolului", a atenţionat el, adăugând că statul New York este în continuare "într-o monumentală criză de sănătate publică".Cu toate acestea, numărul real de decese pare a fi mult mai mare, iar Cuomo a spus că statul îşi va ajusta bilanţurile în care va include şi victimele ce nu au fost testate pozitiv, dar care se presupune că au decedat din cauza noului tip de coronavirus.Mai târziu în ziua de miercuri, Cuomo a raportat alte 11.571 de cazuri confirmate de contaminare cu noul tip de coronavirus în statul New York, ceea ce a majorat numărul total de cazuri înregistrat până acum la 213.700, mai multe decât în orice alt stat.SUA sunt cea mai lovită ţară din lume, cu cel puţin 619.600 de cazuri de contaminare confirmate şi 27.760 de decese, potrivit Johns Hopkins University.