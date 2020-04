Romanii din New York pot face testul Coronavirus si in farmacii

Farmaciile din New York vor putea sa preleveze esantioane pentru teste pentru noul Coronavirus, a anuntat guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo. Guvernatorul a spus ca numarul farmaciilor unde se vor preleva probe va fi de aproximativ 5.000, cu tinta de a realiza 40.000 de teste pe zi, potrivit BBC. De asemenea, va fi extinsa si testarea pentru anticorpi, incepand cu personalul din prima linie si cu alti lucratori esentiali.

In conferinta de presa zilnica, Cuomo a spus ca numarul persoanelor cu COVID-19 spitalizate acum in statul New York a scazut pana la nivelul inregistrat in urma cu 21 de zile, acesta fiind cel mai recent indiciu ca actuala criza sanitara este in regres. Centrul pentru controlul si prevenirea bolilor al SUA (USCDC) a raportat sambata 895.766 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 (in crestere cu 30.181 fata de ziua anterioara) la nivel national si 50.436 decese cauzate de COVID-19, cu 1.623 mai multe decat vineri.

--

Speranta Anghel