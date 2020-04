Romanii, mult mai cumpatati in vremuri de pandemie: 49% aleg sa reduca cheltuielile la minimum

Pentru marea majoritate a romanilor, epidemia de coronavirus inseamna o schimbare radicala a stilului de viata, a perceptiilor asupra vietii in general, precum si o reconsiderare a valorilor personale. Astfel, aproape jumatate dintre participantii la un sondaj recent declara ca au optat sa isi reduca cheltuielile la minimum. In plus, se gandesc de doua ori inainte de a cumpara ceva.