Romanii, pe ultimul loc in Uniunea Europeana la cheltuielile pentru lectura

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanii inca citesc, dar sunt pe ultimul loc in Uniunea Europeana cand vine vorba de cheltuielile pentru lectura. De Ziua Cartii, reporterii Observator au plecat in cautarea primului cititor care le-a iesit in cale. Ilinca este unul dintre cei mai mici pasionati de lectura din Romania. Are doar sase luni si citeste prin ochii mamei inca de dinainte sa se nasca. Laura Ciltu: Primul lucru care a fost gata pentru camera ei a fost biblioteca. Cred ca dezvoltarea asta cu cartile, familiaritatea, sa vada carti peste tot, ajuta un copil sa se obisnuiasca cu cititul. Cartile pentru copii sunt, dupa beletristica, cele mai cumparate. Iar pe locul trei in top se afla romanele fantasy. Maria Duiculescu, reprezentant librarie: Am observat ...