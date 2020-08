Romanii pot schimba voucherele de vacanta primite de la stat in bani. Autoritatile spun ca e legal

Un vid legislativ sau o lege creata "cu fisuri" permite romanilor care au vouchere de vacanta pe hartie sa le schimbe in bani. Desi OUG 8/2009 (privind acordarea voucherelor de vacanta- n.red.) spune ca atunci cand turistul foloseste vouchere de vacanta nu are dreptul sa primeasca bani rest, secretarul de stat Razvan Pirjol a declarat pentru Ziare.com ca restituirea banilor in cazul unei anulari de vacanta este perfect legala.