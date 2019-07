Romanita Iovan, printre cei prinsi de furtuna din Grecia. „Noi eram cu tortul si sampania”

Romanita Iovan s-a aflat printre vedetele de la noi, care au fost surprinse de furtuna puternica, ce a lovit Grecia miercuri seara. Aceasta a povestit ingrozita, clipele traita in peninsula Halkidki.

Sapte turisti, dintre care doi romani, au murit in urma unei furtuni care a lovit, miercuri seara, peninsula Halkidki din Grecia. Alte aproape 100 de persoane au fost ranite in urma intemperiilor, iar autoritatile au decretat stare de urgenta.

Creatoarea de moda era in zona cand s-a dezlantuit vijelia. „Nu va vine sa credeti ce e aici. Noi eram cu tortul si sampania, dar apoi am fugit in hotel. Ne asteptam la furtuna, dar nu la o asa intensitate”, a povestit Romanita Iovan, potrivit Spynews.

Si Bobonete se afla in Grecia in momentul in care s-a dezlantuit vijelia. „Lucrurile erau ok pana sa inceapa sa tune si sa fulgere. Noi am auzit un suierat, dar nu era ploaie, nimic. Noi eram aici la terasa si in spatele nostru au cazut copacii. Deci totul s-a intamplat pe loc. Am auzit tipand in spate, dar cui gandul la copii am fugit la hotel. I-am gasit apoi pe adulti inchisi intr-o chicineta de ciment”, a explicat actorul pe contul de socializare.

