Romanul 'Alias Grace', de Margaret Atwood, inspirat de un fapt real, intr-o noua editie la Corint Fiction

Inspirat de un fapt real - dublul asasinat, de o violenţă fără seamăn, care a cutremurat Canada anului 1843 -, romanul "Alias Grace", scris de Margaret Atwood, investighează destinul uneia dintre cele mai enigmatice şi faimoase femei din secolul al XIX-lea. Cartea poate fi comandată pe site-ul editurii Corint la preţul de 32 de lei, o reducere de 40%.

Acuzată de o crimă abominabilă, comisă la numai şaisprezece ani, Grace Marks este absolvită de pedeapsa capitală şi condamnată la închisoare pe viaţă. Dar este, de fapt, Grace vinovată sau nevinovată? Amnezică sau doar vicleană? A fost Grace diavolul în haine femeieşti, o adevărată ucigaşă sau, dimpotrivă, doar victima neajutorată a unui complice violent?

Romanul a fost distins cu Giller Prize şi nominalizat la Booker Prize.

"Un roman uluitor, introspectiv, plin de inteligenţă şi compasiune, cu o scriitură admirabilă, lirică, sigură de sine, evocând un timp şi spaţiu îndepărtate. Seducător prin forţa de a ne captiva", potrivit Houston Chronicle. "Alias Grace are ritmul alert al unui roman comercial şi rezonanţa unei opere clasice", scrie Washington Post Book World.

Poet, critic şi romancier, Margaret Atwood, născută pe 18 noiembrie 1939, în Ottawa, a câştigat Booker Prize, premiul literar britanic de top, pentru „The Blind Assassin", în anul 2000. Alte romane notabile ale sale sunt „Femeia comestibilă/ The Edible Woman" (1969), „Ochi-de-pisică/ Cat's Eye" (1988), „Mireasa hoţomană/ The Robber Bride" (1993) şi „Oryx and Crake" (2003).