Romanul care a rapit un cuplu in Spania a fost prins accidental de politisti

Un roman a fost prins dupa un control de rutina pe o autostrada din Spania cu doi oameni legati in masina: o femeie pe scaunul din dreapta si un barbat in portbagaj! Individul, abia iesit din inchisoare, a sechestrat cuplul si i-a furat masina. Politistii au pus cu greu mana pe el, dupa o urmarire de cativa kilometri. Au intervenit insa la timp, spun ei, cel mai probabil romanul planuia sa o violeze pe femeie. Scenele, desprinse parca din filmele politiste s-au derulat pe autostrada dintre Toledo si Madrid. Prinderea romanului a fost cu totul accidentala. Politia rutiera organizase un filtru pentru a depista soferii care conduc sub influenta alcoolului, iar romanul a fost ales pentru a fi testat ...