Romanul care joaca la PSG a marcat intr-un amical, din pasa lui Mbappe

Virgiliu Postolachi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fotbalistul Virgiliu Postolachi a marcat un gol pentru echipa sa, Paris Saint-Germain, in meciul amical castigat cu Dinamo Dresda, scor 6-1. Postolachi a marcat al cincilea gol al parizienilor, in minutul 61, din pasa lui Mbappe. Celelalte goluri ale PSG au fost inscrise de Mbappe (6, 34), Draxler (18), Zagre (48) si Aouchiche (71). Pentru Dinamo Dresda a inscris Moussa Koné, in minutul 76, din penalti. Dinamo, scoasa la vanzare la pret redus. Anuntul facut de Ionut Negoita: "Am vazut tot felul de gainari care spun asta" Paris Saint-Germain va incepe campionatul Frantei la 11 august, pe teren propriu, cu echipa Nimes. Virgiliu Postolachi, nascut in Republica Moldova, a devenit ce ...