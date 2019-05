Radu Sirbu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanul care vinde dulciuri din Transilvania in Statele Unite a dat lovitura cu celebrul colac secuiesc. Kurtosul cu migdale, ciocolata sau nuca de cocos este deliciul cu care Radu Sirbu i-a cucerit pe pofticiosii din New York. In urma cu 15 ani, Radu Sirbu a parasit orasul Cugir, judetul Alba Iulia, si a emigrat in Statele Unite. S-a stabilit in New York si a vrut sa-i rasfete pe americani cu dulciuri din Transilvania natala, scrie Ziarul Unirea. Newyorkezii il urmaresc cu mare interes mai ales cand prepara celebrii colaci secuiesti, garnisiti cu migdale, ciocolata sau nuca de cocos. „Lucrez ca sofer pentru Sotheby’s International Realty de 12 ani, una dintre cele mai prestig ...