Romascanu: Marcel Ciolacu va fi externat in foarte scurt timp din spital; starea de sanatate este buna

Starea de sănătate a liderului interimar al PSD Marcel Ciolacu este bună, toate rezultatele analizelor sunt bune şi în scurt timp acesta va fi externat din spital, a anunţat, duminică, purtătorul de cuvânt al partidului, Lucian Romaşcanu. "I s-a făcut un screening complet. În acest moment, toate rezultatele sunt bune, nu a existat decât o cădere de calciu, posibil, starea de sănătate este una bună şi va fi externat în foarte scurt timp. Din partea Spitalului Militar Central va exista o comunicare scrisă cu ce consult i s-a făcut şi ce analize i s-au luat. În cuvintele noastre, este sănătos, i s-au făcut toatele testele, toate analizele specificate de protocolul în vigoare, iar rezultatul este unul bun. Este ok, este bine, este ca înainte de incident", a declarat Romaşcanu. El a adăugat că lui Ciolacu i s-a făcut şi testul pentru noul coronavirus, dar încă nu a venit rezultatul. "Din ce ştiu eu, da, pentru că este obligatoriu la orice internare să se facă acest test (pentru COVID-19 - n.r.). "Mesajul de final este că, după toate testele, toate analizele şi tot screening-ul, nu este nimic anormal, pacientul este sănătos", a menţionat Romaşcanu. La rândul său, fostul premier Mihai Tudose a precizat că Marcel Ciolacu a refuzat ambulanţa, dar colegii de partid, aflaţi în sediu atunci când acestuia i s-a făcut rău, au insistat să meargă la spital. "A refuzat (Marcel Ciolacu - n.r.) salvarea, simţindu-se bine, apoi am sărit cu gura toţi pe el. Eu i-am spus că atunci când am avut infarct, după ce m-au resuscitat, eram bine şi, apoi, am mai păţit-o o dată în salvare. Aşa că să nu se joace. (...) El e un om mai discret şi cu bun simţ, nu... alaiul ăsta duminică. A fost decizia lui până la urmă", a arătat Tudose. Şi senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat că Marcel Ciolacu nu s-a plâns că are probleme de sănătate, dar a muncit foarte mult. "De muncit a muncit foarte mult. În fiecare zi au fost foarte multe lucruri de făcut, de comunicat. A fost tot timpul la birou în această perioadă, nu a lipsit nicio zi nici de la partid, nici de la Camera Deputaţilor. Au fost lucruri foarte multe de făcut în această perioadă şi, probabil, tot acest efort, la un moment dat, face organismul să aibă anumite probleme. Vă pot spune că este bine în acest moment şi o să fie bine în continuare. Nu ştiam să aibă probleme de sănătate", a adăugat Cazanciuc. Preşedintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i s-a făcut rău, duminică, în timpul conferinţei de presă pe care o susţinea la sediul partidului. Marcel Ciolacu prezenta în faţa presei propunerile din planul de relansare a economiei, intitulat ''Repornim România''. Conferinţa a fost întreruptă în momentul în care i s-a făcut rău. Ulterior, acesta şi-a revenit şi a plecat cu maşina la spital. Întrebat de jurnalişti, la plecare, cum se simte, Ciolacu a răspuns: "Acum bine, mii de scuze încă o dată". AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * Romaşcanu, despre starea lui Ciolacu: Nu are un istoric medical; analizele iniţiale au ieşit în regulă * PSD: Marcel Ciolacu a suferit o criză de lipotimie pe fondul unei activităţi intense din ultima perioadă