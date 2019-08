Romelu Lukaku va semna un contract cu Inter

Romelu Lukaku google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacantul belgian Romelu Lukaku a sosit la Milano si va semna un contract cu Internazionale, el fiind asteptat de sute de fani la aeroport. Anuntul facut de Gazzetta dello Sport. Ce se intampla cu George Puscas Potrivit presei, suma de transfer ar fi de 65 de milioane de euro. Jucatorul echipei Manchester United va efectua vizita medicala, iar apoi va semna contractul. In varsta de 25 de ani, Lukaku a inscris 15 goluri si a oferit 4 pase decisive in toate competitiile in sezonul trecut. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. milano internazionale ...