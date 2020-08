Rompetrol Rafinare prezinta rezultatele financiare ale companiei in primele sase luni ale anului

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International, a înregistrat în primul semestru din acest an rezultate financiare în scădere, pe fondul volatilității fără precedent a pieței petrolului, dar și a impactului generat de pandemia cu noul coronavirus.

În contextul în care măsurile restrictive impuse odată cu începerea pandemiei au dus la o cerere de piață foarte scăzută, iar neînțelegerile și negocierile îndelung prelungite al membrilor OPEC+ au condus la un preț istoric foarte mic al țițeiului, au fost generate stocuri masive și ieftine de produse petroliere în piață. După relaxarea măsurilor și, totodată, coroborat cu prețul țițeiului în redresare datorită acordurilor OPEC+ de scădere a producției, produsele petroliere ieftine stocate la capacitate maximă, în decursul celor 2 luni de izolare a populației în Europa, au creat o presiune enormă în marjele rafinăriilor.Acești factori externi au adus un efect negativ major pe marjele brute de rafinare ale companiei, care au coborât la -16,6 USD/tonă în perioada aprilie-iunie 2020 și respectiv, 5,5 USD/tonă în primul semestru al anului.În plus, rafinăria Petromidia Năvodari (principalul activ al KMGI în România), a fost oprită în perioada martie - aprilie pentru revizia generală, o masură obligatorie și necesară pentru asigurarea funcționării unităților de producție în condiții de maximă siguranță. În această perioadă, au fost executate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții și verificări tehnologice, înlocuirea catalizatorilor și alte lucrări conexe la instalațiile rafinare și petrochimie. Prin investițiile realizate în cadrul reviziei generale, Rompetrol Rafinare își continuă programul de modernizare si trecere la a patra revoluție industrială (Industry 4.0), care presupune un control mai riguros al produselor obţinute, dar şi cresterea stabilităţii si a eficientizarii în operare a instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice.Cifra de afaceri brută consemnată de Rompetrol Rafinare în prima jumătate a anului a ajuns la 1,52 miliarde de dolari, indicatorul fiind direct influențat și de evoluția cotațiilor la materiile prime și produsele petroliere, care au înregistrat o scădere de circa 40% față de nivelul aferent perioadei similare din 2019.Pe fondul factorilor nefavorabili din mediul global, compania a consemnat în S1 2020 un profit operațional (EBITDA) de -43,7 milioane USD și un rezultat net negativ de 126.5 milioane de dolari.Rompetrol Rafinare a continuat să fie și în prima parte a anului un contribuabil important la bugetul de stat al Romaniei, activitățile și produsele obținute generând un aport de aproape 200 de milioane USD în T2 2020, respectiv peste 468 de milioane USD în S1 2020.Principalii acționari ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct și indirect) și Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (44,7%).Cifra de afaceri brută a segmentului de rafinare a atins peste 436 milioane USD în T2 2020 și peste 1,2 miliarde de dolari in S1 2020, consemnând o scădere, comparativ cu aceleași perioade din 2019.În primul semestru al anului, rafinăria Petromidia Năvodari a procesat peste 2,1 milioane de tone de materii prime, obținând peste 520 kt de benzină și aproximativ 1,18 milioane de tone de motorină și combustibil special de aviație.În primul semestru din 2020, rafinăria Petromidia a reușit să obțină rezultate bune la randamentul produselor albe (87,31%wt), pierdere tehnologică (0,847%wt) și indicele de intenstitate energetică (102,05%).Rafinăria Petromidia a continuat programele de optimizare a proceselor de producție (creșterea capacității de procesare împreună cu creșterea productivității de produse valoroase, reducerea pierderilor tehnologice, optimizare rețetelor de materii prime, etc.) și eficientizare a costurilor de operare (eficiență energetică și reducerea costurilor de procesare), programe începute în anul 2014 și continuate până în prezent.În ceea ce privește rafinăria Vega Ploiești, unic producător intern de bitum și hexan, unitatea a înregistrat rezultate bune la următoarele capitole: pierdere tehnologică (0,84%wt), consum energetic (2,84 GJ/t) și disponibilitate mecanică (98,7%).Rafinăria din Ploiești se află în sinergie perfectă cu rafinăria Petromidia Năvodari - cea mai mare din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre. Astfel, Petromidia îi asigură integral rafinăriei din Ploiești materiile prime/semifabricate necesare obținerii de produse speciale cu o valoare adăugată ridicată.În S1 2020, segmentul de petrochimie al companiei a procesat un total de 48 kt de propilenă, nivel în scădere față de S1 2019. Cu toate acestea, cantitatea de etilenă procesată a înregistrat, în aceeași perioadă menționată, o creștere importantă, ajungând la un total de 28 de kt.Rezultatele diviziei petrochimice au continuat să fie afectate de presiunea pieței asupra marjelor, iar, ca urmare a volatilității, instalațiile de polietilenă au continuat să funcționeze în cel mai economic ritm, astfel încat instalația de Polietilenă de Înaltă Densitate (HDPE) a continuat să fie în neoperare pe parcursul primului semestru din 2020.Instalația de Polietilenă de Joasă Densitate (LDPE) a segmentului de petrochimie funcționează 100% cu etilenă din import, iar instalația de Polipropilenă (PP) funcționează cu materie prima produsă și livrată intern de către rafinăria Petromidia.Segmentul de petrochimie este unicul producător de polipropilenă și polietilene din România, reușind constant să-și majoreze cota de piață și pe categorile secundare de produse.Cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuție a înregistrat peste 1,04 miliarde USD în S1 2020. Pe fondul cererii în creștere în perioada aprilie – iunie, ca urmare a creșterii mobilității în marile orașe, segmentul de distribuție a consemnat o majorare cu 35% a profitului operațional (EBITDA) – 15.5 milioane USD în T2 2020, respectiv o creștere cu peste 40% a rezultatului net – 8.5 milioane de dolari în T2 2020.Aplicarea măsurilor restrictive din cele două luni ale stării de urgență au generat scăderi puternice, care au dus la pierderi importante pe segmentul de distribuție. Acestea au anulat vânzările mai mari față de anul trecut în lunile ianuarie și februrarie. Spre finalul primei jumătați a anului, au fost înregistrate redresări ușoare, dar care nu au putut compensa deficitul din lunile afectate de măsurile restrictive. Astfel vânzările totale de carburanți pentru S1 2020 s-au ridicat la 850 kt.Revenirea a fost consemnată în ciuda condițiilor generale nefavorabile din primul semestru. Spre exemplu, comparativ cu perioada similară din 2019, cotațiile Platts exprimate în moneda de referință (USD) au fost, în medie, cu aproximativ 38,5% mai mici, atât pentru motorină, cât și pentru benzină.La sfârșitul lunii iunie 2020, segmentul de distribuție al Rompetrol Downstream cuprindea 1017 puncte de comercializare, incluzând rețeaua de stații proprii, stații partener și stații mobile (expres, baze interne de 9 și 20 metri cubi).