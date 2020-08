Rompetrol Rafinare, un nou sort pentru productia mastilor medicale de protectie (galerie foto)

Noul sort - RMB30H - se va livra în saci de 25 kilograme de granule și se va utilize în instalații de tip „meltblown“ (suflaretopitură) - o metodă convențională de fabricare a micro- și nanofibrelor.

Este o premieră pentru România și Europa Centrala și de Est, un succes major al echipei de specialiști din cadrul rafinăriei Petromidia care au reușit în doar trei luni să realizeze un nou sortiment vital în sprijinirea luptei împotriva COVID-19. Recent am finalizat cu sprijinul partenerilor interni și internaționali testarea și verificarea noului material în acord cu toate standardele de siguranțăși calitate, acesta urmând să intreîn producție în perioada următoare, a declarat declară Saduokhas Meraliyev, directorul operațional al Grupului KMG International – acționarul majoritar al Rompetrol Rafinare.

România devine astfel o sursă importantă în Europa și regiune pentru furnizarea materiilor prime atât de necesare pentru producția de materiale sanitare. Împreună cu partenerii locali putem realiza integral în România materiale sanitare și contribui la asigurarea necesarului intern, dar și la constituirea unei reserve strategice de echipamente medicale la nivel național și European, a adăugat Saduokhas Meraliyev.

Rompetrol Rafinare prin divizia sa de petrochimie – unicul producător de polimeri din România a reușit în ultimele trei luni dezvoltarea cu succes a unui nou produs, un sort special de polipropilenă dedicat măștilor medicale de protecție.Acesta asigură stratul din mijloc al măștii, cel mai important pentru filtrarea și protejarea împotriva agenților patogeni.Noul sort - RMB30H - se va livra în saci de 25 kilograme de granule și se va utilize în instalații de tip „meltblown“ (suflaretopitură) - o metodă convențională de fabricare a micro- și nanofibrelor. Astfel, polimerul topit/lichid este extrudat împreună cu gaz de suflare de mare viteză pe o suprafață suport, rezultând un material de fibre nețesute.În acord cu standardele în domeniu, pentru o mască chirurgicală se consumă aproximativ 1 gram de material interior filtrant - RMB30H, cu o densitate de 30 grame/ metrupătrat.Primele granule din noul produs au fost obținute pe 10 iulie cu sprijinul și suportul partenerilor săi strategic pentru alinierea parametrilor tehnici ai instalației de producție și asigurarea componenților chimice – catalizatori, aditivi. Ulterior, acesta a fost testat pentru prima dată la începutul acestei luni la unul din partenerii companiei din România și ulterior pe plan extern, rezultatele fiind pozitive.În perioada următoare vor urma și alte teste pe plan extern și intern, la parteneri precum Taparo Grup Maramureş și Global Treat Galați.Printre beneficiilea sigurate de RMB30H se numără o capacitate ridicată de filtrare de peste 98%, un indice de curgere la topirea produsului final de până la 1.500 grame/10minute în funcție de temperatura de procesare, un diametru între 1 – 5 microni pentru fibrele rezultate, dar și inodor/fără miros - o proprietate foarte important pentrumăștile de protecție sau sisteme de filtrare.RMB30H este destinat în special pentru obținerea de material pentru filtrare, dar și pentru alte aplicații în zona de produse medicale (măști de protecție, echipamente de unică folosință - cearșaf, capișoane, șervețele umede etc) sau zona industrială (filter profesionale cu rată mare de absorbție).În prezent, Rompetrol Rafinare produce și asigură toate sorturile necesare pentru obținerea de măști sanitare și chirugicale detip FFP1 și FFP2, dar și accesoriilor medicale. Sorturile RSB25 (aplicații industriale), RSB35H și RSB40H (aplicații din zona medical și igienă personală) sunt dedicate pentru obținerea de material nețesut pentru straturile exterioareale materialelor sanitare, iar RMB30H pentru obținerea de material nețesut pentru stratul interior/filtrare al acestora.Rompetrol Rafinare este singurul producător de polimeri din România și asigură peste jumătate din consumul intern de produse petrochimice. Sorturile dezvoltate în ultimii ani au permis companiei să aibă și o poziție competitivă în piața regională (Marea Neagră, Marea Mediterană, Europa Centrală și de Est), acestea fiind utilizate în agricultură, industria alimentară, pentru bunuri de larg consum, igienă personală, electronică, electrotehnică, industria auto, confecții și construcții.Divizia de petrochimie are o capacitate anuală de 220.000 tone polimeri prin cele trei unități de producție - instalații de polipropilenă, polietilene de joasă și înaltă densitate. Materia primă pentru instalația de polipropilenă este asigurată integral de rafinăria Petromidia, in timp ce pentru instalațiile de polietilene, necesarul de etilenă este asigurat din import.La acestea se adaugă singurul terminal marin de descărcarea etilenei de la Marea Neagră și două rezervoare criogenice cu o capacitate totală de depozitare de 20.000 tone (10,000 tone etilenăși 10,000 tone propilenă).Prin subsidiarele sale, KMG Internationala susținut si continuă să sprijine direct și indirect lupta dusă de autorități împotriva COVID-19, atât în România, cât și în regiune – Republica Moldova, Bulgaria și Georgia. Au fost finanțate studii de cercetare, achiziția de unități mobile de terapieintensivă, au fost donate cantități importante de combustibili către serviciile de ambulanță.