Rompetrol sprijina Crucea Rosie cu 200.000 de dolari, pentru o unitate mobila de terapie intensiva

KMG International, sub brandul Rompetrol, va achizitiona in parteneriat cu Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania o unitate mobila de terapie intensiva cu 12 paturi, in valoare de 264.930 de dolari, ce va fi donata Departamentului pentru Situatii de Urgenta (IGSU), ca parte a rezervei strategice pentru protectie civila, urmand a fi utilizata pe durata pandemiei pentru asigurarea suportului rapid acolo unde va fi cea mai mare nevoie.