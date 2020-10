Rompetrol Well Services l-a numit presedinte al Consiliului de Administratie pe Utekov Yedil

Utekov Yedil este absolvent al Facultăţii de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale şi a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia.

Rompetrol Well Services S.A. aduce la cunoştinţa publicului numirea lui Utekov Yedil ca membru interimar al Consiliului de Administraţie şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie, ca urmare a renunţării lui Saduokhas Meraliyev lamandatul de membru al Consiliului de Administraţie.În conformitate cu prevederile art. 1372 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările ulterioare şi ale art. 14.6 din Actul Constitutiv al Rompetrol Well Services SA, Utekov Yedil a fost numit administrator provizoriu al Societăţii, începând cu data de 01 octombrie 2020, până la următoarea Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor.În conformitate cu prevederile art. 1401 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările ulterioare şi ale art. 14.1 din Actul Constitutiv al Rompetrol Well Services SA, Utekov Yedil a fost numit Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii, începând cu data de 01 octombrie 2020.Utekov Yedil este absolvent al Facultăţii de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale şi a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia.Utekov Yedil s-a alăturat Grupului KMG Internațional în anul 2010 pe poziția de Director General Adjunct al societăţii Rompetrol Petrochemicals.Ulterior, a ocupat pozițiile de Director General Adjunct şi Director General în cadrul companiei Rompetrol Rafinare. Cel mai recent rol pe care l-a deținut este cel de Chief Officer Production and Industrial Services.