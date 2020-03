Rompetrol Well Services-masuri pentru protejarea angajatilor si partenerilor din zona punctelor de lucru

Rompetrol Well Services (RWS) a luat toate măsurile disponibile pentru protejarea angajațilorși a partenerilor din zona punctelor de lucru – sonde/foraje, pe fondul extinderii noului virus COVID-19 la nivel mondial.În același timp, măsurile au vizat și reducerea riscurilor de întrerupere a operațiunilor asigurate de companie la sonde, dar șicontinuitatea activităților de profil.

Până în acest moment, niciunul dintre angajații Rompetrol Well Services nu a fost raportat ca fiind în izolare la domiciliu / carantină sau să fie suspectat de infecție cu COVID-19.

În linie cu deciziile și planurile adoptate la nivelul Grupului KMG Internațional –acționarul majoritar al companiei, Rompetrol Well Services și-a activat încă de la începutul lunii februarie celula de criză, care a elaborat și implementat o serie de măsuri preventive la nivelul angajaților, a spațiilor comune (clădiri administrative, puncte de lucru), dar și a fluxurilor/alocărilor de personal pentru activitățile curente.

Planul de gestionare a situațiilor de criză la nivelul Rompetrol Well Services are 3 direcții majore de acțiune, în funcție de evoluția și impactul virusului, acestea respectând toate recomandările și deciziile adoptate de autoritățile locale și centrale.

În acest moment, compania este în faza primului scenariu, care presupune adoptarea măsurilor preventive pentru protejarea și limitarea riscului de răspândire a virusului către angajați și alte persoane din zonele de lucru.

Pe lângă măsurile adoptate anterior la nivelul companiei și a Grupului (semnătura și factura electronică, program flexibil de lucru, lucrul de acasă, dotarea cu echipamente electronice performante și conectarea acestora – VPN, cloud, antivirus), s-au adoptat si altele suplimentare, mult mai stricte.

Printre acestea se numărălimitarea/anularea deplasărilor în interes de serviciu, reintegrarea la întoarcerea dintr-o călătorie înafara țării (lucrul de la domiciliu pentru cel puțin 7 zile de la întoarcerea din zone neafectate și 14 zile de la întoarcerea din zone afectate), limitarea ședințelor (prezență fizică de maxim 7 persoane)și anularea evenimentelor interne.

Pentru spațiile de lucru s-au luat măsuri suplimentare pentru creșterea acțiunilor de igienizare a spațiilor comune (igienizarea/dezinfectarea suprafețelor directe de contact din oră în oră, curățarea/spălarea pardoselii de cel puțin de patru ori pe zi), dotarea cu materiale (dezinfectanți, măști, mănuși),dezinfectarea punctelor de contact (uși, clanțe, robineți, balustrade, etc), informarea angajaților cu privire la creșterea măsurilor de igienă, conduită și prevenție.

La acestea se adaugăși alte reguli în zona operaționalăprivind deplasarea personalului către zonele de lucru (doar cu aprobareși cu un plan strict de deplasare – sosire, plecare, rute, opriri intermediare, cu rezerve de apăși mâncare pentru evitarea contactelor sociale, dotarea cu materiale sanitare), dar și a angajaților din cadrul laboratorului de testare a pastelor de ciment (prezența fizică doar în funcție de volumul activităților curente, respectarea limitelor de siguranță impusă de autorități și a căilor de acces pentru reducerea contactului direct între angajați).

În funcție de deciziile adoptate de autoritățile locale și centrale, dar și a evoluției/impactului asupra angajaților si operațiunilor, Rompetrol Well Services poate trece la scenariul 2 - măsuri speciale locale sau scenariul 3 - măsuri speciale generale.



Scenariul 2 ia în considerare situația în care un angajat RWS este suspect sau confirmat pozitiv cu noul virus, planul stipulând clar ca angajatul și cei care au fost in contact cu el intrăîn izolare sau caratină, iar zona/mașina/instalația de lucru este dezinfectată de o firmă specializată, conform prevederile stabilite de autorități.

În cazul scenariului 3, măsurile adoptate la nivel central și local se vor reflecta direct și în activitatea companiei - toate operațiunile curente vor fi suspendate în condiții de siguranță, iar personalul va fi trimis și izolat la domiciliu.

Pentru protejarea și siguranța angajaților săi, Rompetrol Well Services va continua să adopte și alte măsuri preventive și va rămâne în contact permanent cu autoritățile locale și centrale pentru o bună colaborare în contextul schimbărilor de ordin social care au fost implementate și care se pot modifica, în funcție de evoluția răspândirii virusului COVID-19 în România.