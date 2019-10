Romsilva, sprijin pentru familia padurarului ucis

Familia pădurarului Pop Liviu, ucis la vârsta de 30 de ani, dată fiind situația financiară grea a soției rămasă văduvă la vârsta de 28 de ani și cu trei copii minori în creștere;

Construirea unei biserici maramureșene din lemn, în semn de omagiu, pentru pădurarii care și-au pierdut viața apărând pădurea cu prețul vieții;

Acordarea de ajutoare, în caz de urgență, către alți silvicultori și/ sau familiile acestora care au dificultăți financiare sau medicale.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva cheamă în demersul său social personalități românești, organizații neguvernamentale, precum și orice persoană care dorește să dea o mână de ajutor unor oameni aflați în impas într-un moment deosebit de greu al vieții.

Ca urmare a evenimentelor tragice care au afectat în ultima perioadă corpul silvic, la propunerea directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, alături de partenerul său, Societatea Progresul Silvic, vor pune bazele unui fond financiar de solidaritate destinat silvicultorilor.În acest scop, la Banca Transilvania se va deschide un cont în care se vor putea depune sume de bani cu titlul de “donație”.Pentru bunul mers al lucrurilor, dar și pentru păstrarea deplinei transparențe pe care Regia Națională a Pădurilor – Romsilva s-a angajat s-o păstreze față de opinia publică, se va constitui un comitet de binefacere care va decide criteriile după care vor fi repartizate aceste resurse financiare.Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va fi primul donator către Societatea Progresul Silvic.De asemenea, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Societatea Progresul Silvic își iau angajamentul ferm că vor comunica, periodic, atât destinația banilor strânși din donații, cât și modul în care aceștia s-au folosit.Astfel, Romsilva aduce la cunoștință prima decizie luată în urma discuțiilor avute la masa rotundă cu reprezentanții celor doi parteneri inițiatori prin care s-a stabilit, de comun acord, ca primii bani să meargă către:Romsilva reamintește că de la începutul acestui an s-au înregistrat 16 cazuri de agresiune asupra personalului silvic al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva care asigură paza fondului forestier administrat, iar între 2014 și 2018 au avut loc alte 168 de cazuri de agresiuni asupra personalului Romsilva care asigura paza pădurilor, în numeroase cazuri fiind necesară spitalizarea, în urma rănilor grave suferite. În ultima lună, pe fondul întăririi măsurilor de pază, doi pădurari au plătit cu viața pasiunea pentru pădure.Regia Națională a Pădurilor-Romsilva funcționează sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor și administrează 3,13 milioane de hectare păduri proprietate publică a statului, aproximativ 48% din totalul pădurilor din România. Instituția are că scop gospodărirea durabilă și unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a statului.Societatea “Progresul Silvic” este o organizaţie neguvernamentală, apolitică a inginerilor silvici din silvicultura românească, si nu numai, fiind deschisă şi altor specialişti din alte domenii de activitate din ţară şi străinătate.Sursă foto: Romsilva