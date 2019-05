Rona Hartner a inceput o noua cura de chimioterapie! Cum arata artista!

rona terapie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rona Hartner se afla in Franta alaturi de mama sa, unde a inceput deja a doua cura de chimioterapie. Rona Hartner este macinata de boala dupa ce a descoperit ca o tumoare pe colon. Aceasta a fost operata in Romania, la spitalul Floreasca. Mama artistei se afla alaturi de ea, in Franta. „Sunt cu mama la spital, fac a doua cura de chimioterapie si e ok, o suport. Acum o suport, sa vedem reactia de maine incolo. Am zis sa dau cateva vesti. Eu sunt linistita in Franta. Aici fac chimioterapia. Mama imi face acatistul izbavirii de boala si eu fac rugaciuni care iti asigura vindecarea corpului si a sufletului (…) Astazi dureaza cam sase ore si pe urma ma duc pe malul marii sa beau o cafea. Am luat s ...