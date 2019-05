Rona Hartner, o noua cura de chimioterapie: "Mama imi face acatistul izbavirii de boala si eu fac rugaciuni"

Rona Hartner face astazi o noua cura de chimioterapie. Artista a ajuns din nou la spitalul din Franta, fiind insotita de mama ei. Vedeta a facut un live pe Facebook, acolo unde le-a spus prietenilor cum se simte.

Rona Hartner sustine ca se simte bine si ca suporta si aceasta cura de chimioterapie, insa nu stie cum va reactiona maine corpul ei. De asemenea, vedeta a luat decizia sa nu le mai permita oamenilor "sa o calce in picioare" si vrea sa le spuna direct ceea ce are de spus.

"Sunt cu mama la spital, fac a doua cura de chimioterapie si e ok, o suport. Acum o suport, sa vedem reactia de maine incolo. Am zis sa dau cateva vesti. Eu sunt linistita in Franta. Aici fac chimioterapia. Mama imi face acatistul izbavirii de boala si eu fac rugaciuni care iti asigura vindecarea corpului si a sufletului. (...) Astazi dureaza cam sase ore si pe urma ma duc pe malul marii sa beau o cafea. Am luat si o decizie foarte important: sa nu mai suport sa fiu asa calcata in picioare si sa le spun ce cred pentru ca este important", a spus Rona Hartner, din spital.

