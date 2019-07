Rona Hartner, pe drumul cel bun. In lupta cu boala, artista se pregateste de nunta. Marele eveniment va avea loc anul acesta

Rona Hartner vorbeste in premiera despre minunea care a salvat-o! Dupa ce medicii au operat-o de urgenta, starea de sanatate a artistei s-a agravat din nou! La o luna dupa complicatii, indragita cantareata se pregateste de nunta.

Rona Hartner este din ce in ce mai bine, iar artista se pregateste acum de doua mari evenimente din viata sa. Rona Hartner este decisa sa se mute in casa noua, dar sa faca si nunta cu iubitul ei.

"Cumparasem acum trei ani o casa mai inspre Provence si era prea departe de mare si de oras. Mi-a prins bine trei ani sa stau departe de lume, dupa ce fusesem 20 de ani in Paris, dar acum am luat o casa chiar pe malul marii. Ca de obicei, mama mea este alaturi, la fel fetita mea si Herve. Toata familia lui Herve merge in pelerinaje, familia mea din Romania pune toata ziua candele pentru mine si se roaga, familia mea din Canada, cu toata Biserica de acolo", a spus Rona Hartner.

Rona Hartner este o persoana foarte credincioasa, iar rugaciunile ei au primit raspuns. Artista se simte din ce in ce mai bine, este optimista, iar peste cateva luni se va casatori civil cu iubitul ei. Artista a povestit la Antena Stars, ca mai apoi va urma si cununia religioasa.

"Pai fac nunta fara sa vin in Romania?! Nu se poate. Ies din tratament si facem cununia civila in octombrie. In trei luni depunem dosarul si facem cununia civila in octombrie si o mare petrecere in Romania, cu toata familia. Iar pentru cununia religioasa trebuie mai multa pregatire, cam sase luni. Cununia religioasa o facem dupa. Cununia religioasa o sa o facem pe Coasta de Azur si vrem pe plaja pe care m-a cerut de nevasta sa facem petrecerea", a spus Rona Hartner la Antena Stars.

