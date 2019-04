Rona Hartner, primele declaratii dupa a doua interventie chirurgicala: "Daca vrea Dumnezeu sa-mi dea zile, imi da, daca nu, asta e!"

Rona

Rona Hartner continua perioada de recuperare dupa ce a fost diagnosticata cu cancer la colon.

Artista a fost supusa unei noi interventii chirurgicale, in urma operatiei de extirpare a tumorii.

In urma operatiei in care i-a fost extirpata o tumora canceroasa, Rona Hartner a fost nevoita sa treaca printr-o noua interventie chirurgicala, in Franta. Artista a dezvaluit, cum se simte si ce tratament i-a fost recomandat in urmatoarele luni, potrivit a1.ro.

„Ma simt bine. Luni mi s-a adaugat un cateter, un dispozitiv prin care se va putea face chimioterapia, pe care o voi incepe peste o saptamana. Am crezut ca o sa scap, dar se pare ca domnul doctor a gasit in timpul operatiei cinci ganglioni care deja dadusera drumul la metastaze in organism, asa ca trebuie neaparat sa fac chimioterapie timp de sase luni, preventiv”, a spus Rona Hartner.

Artista nu s-a lasat deloc doborata de problemele de sanatate cu care se confrunta si este hotarata sa castige razboiul cu cancerul:

„Sunt optimista. Eu am luat acest cancer pe post de gripa. Il privesc ca pe un virus pe care organismul meu nu l-a simpatizat, dar de care nu a stiut sa se apere. Acum iau toate tratamentele posibile ca sa scap de aceasta boala. Daca vrea Dumnezeu sa-mi dea zile, imi da, daca nu, asta e! Nu vreau sa intru in depresie din cauza acestei boli”, a adaugat Rona Hartner.

